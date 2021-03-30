Роспотребнадзор исключил третью волну заболеваемости COVID в России

Роспотребнадзор не ожидает третьей волны распространения коронавируса в России, сообщил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский.

«Честно говоря, я не жду вообще третьей волны. Очень быстро растет иммунная прослойка как за счет переболевших, так и за счет вакцинации, поэтому ожидать, что будет еще какой-то очень большой подъем, не приходится», – рассказал он в интервью радиостанции «Говорит Москва». Об этом информирует ТАСС.

По словам Покровского, начале марта в Москве у 40% населения были выявлены антитела к коронавирусу, достаточно быстро растет количество привитых, поэтому «уже к маю, мы достигнем уровня 60% иммунизированного населения. А там уже совсем недалеко и до 70%, которые считают уровнем, когда эпидемия прекращается».

Ранее заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ свидетельствуют о возможной третьей волне распространения вируса в стране.