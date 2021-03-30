 

Ветеран «Альфы» объяснил, почему спецназ все еще не обезвредил стрелка в Мытищах

30.03.2021, 17:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первостепенная задача спецназа – обеспечение безопасности для всех, кто находится вблизи места происшествия, поэтому операция по задержанию стрелка в Мытищах длится так долго, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов.

Силовики прибыли к частному дому, расположенному в коттеджном поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах, чтобы проверить данные о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия. Предъявив его супруге соответствующее постановление суда, сотрудники зашли на участок, но мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. Операция по задержанию длится уже более трех часов.

«Долгое время там находились гражданские люди – рядом три дома, расположенные вблизи от дома стрелявшего, и их жители оказались практически заложниками. Обезопасить их – это была первостепенная задача. Вторая задача, которая у силовиков всегда стоит, это сохранить жизнь преступнику, потому что все-таки нужно разобраться, что его подвигло на такие «геройские» поступки», – говорит Филатов.

Третья задача, говорит эксперт, заключается в том, чтобы обеспечить безопасность всему гражданскому населению, которое находилось неподалеку от места происшествия, поскольку место, где была открыта стрельба – это населенный пункт.

«Любой штурм подразумевает, что могут быть пострадавшие или погибшие. Поэтому основным критерием считается, чтобы при штурме никто не пострадал. 100-процентная гарантия может быть обеспечена только если операция закончилась на этапе переговоров. Поэтому делается все возможное, вне зависимости от общего количества времени (час, два, трое суток), чтобы без штурма завершить данную ситуацию. И если все-таки решить ситуацию не получается, принимается решение о начале штурма. Поэтому операция и длится так долго», – объясняет собеседник.

Также СМИ сообщают, что стрелявший держит на своем участке таких животных, как тигр, рысь, медведь, обезьяны и енот. «Когда идет речь об опасности для людей, животные не помеха. То есть для спецназа никакие дикие животные не представляют особой опасности и препятствий», – считает Филатов.

Ранее сообщалось, что спецназ вошел в дом, а спецоперация продолжается. Около дома по-прежнему слышна стрельба.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Муженко об оккупации Крыма – Многие военные говорили: “Все под контролем. Выстоим”. Потом узнаю, что они в волейбол с россиянами играли, пиво пили

19.09 / France 24 – жители Тель-Авива протестуют против возвращения самоизоляции

17.02 / Белковский обвинил Навального в неуважении к человечеству

24.03 / В Госпогранслужбе рассказали, кого будут пускать в Украину без ПЦР-теста

30.09 / Кроссовер BMW X2 замечен без камуфляжа

13.08 / СК Белоруссии рассказал о координаторах беспорядков

22.08 / Мнения: В Белоруссии ожил перестроечный евровирус

09.03 / Турецкие военные обстреляли позиции курдов в Сирии

16.10 / На Украине подсчитали потери от разрыва связей с Россией

11.02 / Минченко объяснил «шумиху» вокруг манифеста Богомолова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)