 

Стоун заявила, что в детстве пережила насилие со стороны родного деда

30.03.2021, 10:36, Новости дня
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Американская актриса Шэрон Стоун, выпустившая на днях мемуары The Beauty of Living Twice, 28 марта в интервью изданию The New Yorker сообщила, что в своей книге в том числе рассказала, как в детстве была объектом домогательств со стороны родного деда.

Она призналась, что он угрожал убить ее, при этом ей запрещалось разговаривать с сестрой, хотя они находились в одной комнате.

По словам актрисы, она не помнит многих подробностей происходящего, но подчеркнула, что ей пришлось работать с психотерапевтом. После этого она смогла воспринимать себя не как жертву, а как “выжившую в сложных обстоятельствах”.

Актриса подчеркнула, что гордиться своей способностью двигаться вперед вопреки всему.

В своей книге актриса также рассказала, что знаменитая эротическая сцена из фильма “Основной инстинкт” во время которой она, сидя в кресле без нижнего белья, меняла положение ног, была снята без ее согласия.

Стоун – обладательница премий “Золотой глобус” и “Эмми”, номинировалась на премию “Оскар”. Наиболее известные фильмы с ее участием – “Основной инстинкт”, “Кровь и песок”, “Ножницы”, “Дьяволицы”, “Глория”, “Игры богов”.

Актриса родилась в 1958 году в Пенсильвании (США). Сейчас Стоун проживает в частном доме вместе с 88-летней матерью и сыновьями.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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