 

Вторую прививку от коронавируса получил второй украинец – данные Минздрава

30.03.2021, 9:42, Новости дня
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За последние сутки в Украине ввели 14 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом свидетельствуют опубликованные 30 марта данные Министерства здравоохранения.

“За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 14 433 человека. Из них вакцинированы первой дозой 14 432 человека, завершил вакцинацию (получил обе дозы) – один человек. Всего с начала кампании по вакцинации привито 212 898 человек, из них получили одну дозу 212 896 человек, завершили вакцинацию (получили обе дозы) – два человека”, – говорится в сообщении.

Вторым завершившим вакцинацию украинцем, как и первым, является житель Хмельницкой области.

В Минздраве подчеркнули, что в понедельник сделали на 12 848 прививок больше, чем в воскресенье (1585).

Больше всего доз вакцины от коронавируса ввели в Киеве – 1740, меньше всего – 240 – в Черниговской области.

Лидером прививочной кампании остается Днепропетровская область, по состоянию на сегодня там ввели 15 219 доз, за последние сутки – 1290.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии.

25 марта в Украину прибыла вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Использовать ее планируют после проведения контрольных проверок.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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