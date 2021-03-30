 

Умер знаменитый украинский продюсер

30.03.2021, 9:42, Новости дня
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Умер известный украинский продюсер, бывший генеральный продюсер “Первого канала” и исполнительный директор Freedom Hall Александр Серый. Об этом на своей странице в Facebook вечером 29 марта сообщил украинский бизнесмен Александр Меламуд.

“Умер Александр Серый. COVID-19. Очень грустно”, – написал он.

https://www.facebook.com/a.melamud/posts/3844936198885611

Александр Серый родился 18 сентября 1962 года во Львове. В разные годы продюсировал многих украинских исполнителей, среди которых Ассоль, Кристина Коц-Готлиб, Юлия Лотоцкая, Man Sound, Марьяна, Игорь Закус, Саша Дюма. Он был организатором шоу Маркуса Миллера в Украине,  “Мисс Европа 2006”, бенефиса балерины Анастасии Волочковой, режиссером Международного легкоатлетического турнира “Zepter Звезды шеста”. 

К утру 30 марта в Украине подтвердили 10 533 новых случая коронавирусной инфекции. Госпитализировано 2597 человек, летальных случаев – 286, выздоровело 3576 человек.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1 662 942 случая коронавирусной инфекции, скончалось 32 418 пациентов с COVID-19, выздоровело 1 307 076 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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