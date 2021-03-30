 

Полиция проверит телеэфир Соловьева, во время которого он сравнил Навального с Гитлером

30.03.2021, 9:42, Новости дня
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Управление внутренних дел по Северному административному округу Москвы начало проверку слов пропагандиста Владимира Соловьева, который сравнил российского оппозиционера Алексея Навального с нацистским лидером Адольфом Гитлером. Об этом сообщило РБК со ссылкой на ответ полиции на запрос депутата Госдумы от коммунистической партии РФ Валерия Рашкина.

В эфире программы “Вечер с Владимиром Соловьевым” 15 февраля Соловьев объяснял, что Навальный не заслуживает уважения. Тогда пропагандист сказал следующее: “Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера не косил от армии. Воевал, и воевал доблестно во время Первой мировой войны. Так что с понятием уважения у нас в стране стало как-то странно”.

Рашкин за это высказывание попросил Генпрокуратуру РФ проверить слова Соловьева на предмет нарушения законов России о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма. 

Полицейские попросили ВГТРК предоставить запись программы “Вечер с Владимиром Соловьевым” от 16 февраля этого года, которая транслировалась на телеканале “Россия 1”. Ее отправят в исследовательский центр ГБУ “МИЦ” для классификации видео. Этот же материал направят в Следственное управление по Северному административному округу Москвы, чтобы дать правовую оценку словам Соловьева, сказано в ответе полиции.

После эфира передачи Латвия внесла Соловьева в список нежелательных лиц, объяснив это тем, что для страны “неприемлема глорификация нацизма в любой форме”.

Соловьев известен своими пропагандистскими заявлениями в защиту политики Кремля. С 2010 года он работает на государственном канале “Россия 1”. Пропагандист ведет программы “Вечер с Владимиром Соловьевым” и “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. В августе 2014 года включен Украиной в санкционный список за позицию по аннексии Крыма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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