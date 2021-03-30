Степанов назвал регионы Украины с напряженной ситуацией в COVID-больницах

В Украине увеличивается количество людей, госпитализированных в больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 30 марта на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Если по состоянию на неделю назад в наших больницах находились около 37 тыс. пациентов, которым нужна была помощь именно в условиях стационара, то сейчас это количество – порядка 44 тысяч”, – сказал он.

По словам министра, ситуация с коронавирусной болезнью “остается достаточно напряженной”.

“У нас количество занятых коек – почти 54% от всего объема коек. Понятно, что эта ситуация разная по регионам. Достаточно напряженная ситуация в городе Киев, в Одесской области, в Николаевской области, в Киевской области, в Житомирской области – там, где растет количество заполненных коек”, – объяснил Степанов.

За последние сутки, по данным Минздрава, в COVID-больницы страны госпитализировали 2597 человек.

По состоянию на 30 марта в Украине подтвердили более 1,6 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 32,4 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 1,3 млн человек.

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