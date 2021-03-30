 

Степанов назвал регионы Украины с напряженной ситуацией в COVID-больницах

30.03.2021, 9:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Украине увеличивается количество людей, госпитализированных в больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 30 марта на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Если по состоянию на неделю назад в наших больницах находились около 37 тыс. пациентов, которым нужна была помощь именно в условиях стационара, то сейчас это количество – порядка 44 тысяч”, – сказал он.

По словам министра, ситуация с коронавирусной болезнью “остается достаточно напряженной”.

“У нас количество занятых коек – почти 54% от всего объема коек. Понятно, что эта ситуация разная по регионам. Достаточно напряженная ситуация в городе Киев, в Одесской области, в Николаевской области, в Киевской области, в Житомирской области – там, где растет количество заполненных коек”, – объяснил Степанов.

За последние сутки, по данным Минздрава, в COVID-больницы страны госпитализировали 2597 человек.

По состоянию на 30 марта в Украине подтвердили более 1,6 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 32,4 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 1,3 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03 / В Украине уменьшился размер субсидий

31.12 / Отец Джонсона намерен подать документы на французское гражданство

06.03 / В Microsoft разрабатывают операционную систему Windows следующего поколения

10.09 / Die Zeit – немецкие эксперты уверены — против Навального использовали новый тип «Новичка»

06.11 / Крупные телеканалы США прервали выступление Трампа о выборах

25.02 / Mercedes тестирует электрический седан EQE

30.11 / Псаки прокомментировала возвращение в Белый дом

05.01 / Новый фитнес-браслет OnePlus Band потеснит с рынка Xiaomi Mi Band 5

14.08 / Власти США обвинили Йельский университет в дискриминации белых и азиатов

01.10 / СМИ Армении сообщили о 103 погибших военных в результате конфликта в Нагорном Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)