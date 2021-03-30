Невестка Марченко показала фото с голым животом на позднем сроке беременности и выписку из роддома

Невестка украинской телеведущей Оксаны Марченко Екатерина на своей странице в Instagram 29 марта разместила снимки, на которых запечатлена на поздних сроках беременности. Она позировала в белом костюме в горох, с поднятой вверх блузой, демонстрируя голый живот.

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Публикация от katia (@90_katerina_60)

Также Екатерина поделилась снимком выписки из роддома. Она запечатлена с мужем и новорожденным первенцем.

“Поехали домой!” – написала она 29 марта.

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Публикация от katia (@90_katerina_60)

О рождении у Оксаны Марченко внука стало известно 27 марта. Новорожденного, который появился на свет 26 марта, назвали Виктором, в честь супруга Марченко – народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука.

Богдан Марченко женился на Екатерине 10 октября 2020 года. Он сын Оксаны Марченко от ее первого брака с бизнесменом Юрием Коржом, носит фамилию матери.

Марченко и Медведчук – кумовья президента РФ Владимира Путина. Глава Кремля крестил их дочь Дарью, которая родилась в 2004 году. Оба члена семейства занесены в базу центра “Миротворец” и находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины из-за вероятного финансирования терроризма

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