BMW 6 серии в версии Bullshark выставлен на продажу через восемь лет после дебюта

Известное ателье Vilner раскрыло дату официальной премьеры модернизированной модели BMW 6 Bullshark.

Еще осенью 2013 года состоялась последняя доработка модели BMW 6 Bullshark, тогда как теперь автомобиль имеет полностью переработанную версию, предполагающую лишь сохранение оригинальной двери и крыши автомобиля. Серьезную доработку претерпела система двигателя, который теперь выдает 370 л.с., а также может позволить разогнать автомобиль до сотни за 5,4 секунд.

В свою очередь, в салоне применили кресла от спортивного купе M6 Coupe, а также модернизированные колеса. Предполагается, что редкая модификация будет продана за 19 тысяч евро. Остальные технические параметры пока не сообщаются публике.