 

Boston Dynamics представляет робота-грузчика

30.03.2021, 6:56, Новости дня
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Известный американский разработчик робототехники Boston Dynamics представил автономную машину, предназначенную для работы на складах. Ее задача – самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные работы. Правда, этот робот способен поднять не более 23 кг.

По словам специалистов, Stretch (так назвали нового робота) справляется со многими задачами даже лучше, чем человек. Он, например, быстрее находит ящики на многочисленных стеллажах склада, никогда не рассыпает товар и быстрее передвигает грузы.

В частности, робот способен перегружать до восьмисот коробок в час. А заряда аккумулятора ему хватает как раз на всю восьмичасовую рабочую смену. Все это время перерывы ему не нужны.



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