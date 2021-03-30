Опасные вирусные программы начали атаковать смартфоны на ОС Android

Специалисты по кибербезопасности из компании Zimperium сообщают, что в последнее время работающие на операционной системе «Андроид» смартфоны начали атаковать при помощи опасных вирусов.

При этом вредоносные программы маскируются, выдавая себя за обновления или контент самой сервисной службы Android. Войдя в чужое устройство, хакеры получают доступ к важным персональным данным со всеми вытекающими последствиями.

Для того чтобы не стать жертвой подобной атаки, пользователям советуют быть внимательными и не давать доступ по первому требованию, не проверяя, откуда исходит запрос. Кроме того, они советуют скачивать какие-либо приложения только из магазина Google Play. Но даже в этом случае осторожность не помешает.