 

Опасные вирусные программы начали атаковать смартфоны на ОС Android

30.03.2021, 6:56, Новости дня
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Специалисты по кибербезопасности из компании Zimperium сообщают, что в последнее время работающие на операционной системе «Андроид» смартфоны начали атаковать при помощи опасных вирусов.

При этом вредоносные программы маскируются, выдавая себя за обновления или контент самой сервисной службы Android. Войдя в чужое устройство, хакеры получают доступ к важным персональным данным со всеми вытекающими последствиями.

Для того чтобы не стать жертвой подобной атаки, пользователям советуют быть внимательными и не давать доступ по первому требованию, не проверяя, откуда исходит запрос. Кроме того, они советуют скачивать какие-либо приложения только из магазина Google Play. Но даже в этом случае осторожность не помешает.



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