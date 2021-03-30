 

Ученые рассказали о наличии воды на спутнике Сатурна

30.03.2021, 6:56, Новости дня
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Один из спутников Сатурна, Энцелад, полностью покрыт льдом, под которым находится вода в жидком виде, утверждают ученые.

Данной небесное тело чем-то похоже на Землю. Но, в отличие от нашей планеты, там ледовитый океан повсюду, и его средняя глубина составляет около трех десятков километров. Напомним, сто средняя глубина нашего Мирового океана составляет всего около 3,6 км.

Еще одна схожесть Энцелада и Земли в составе воды. И тут, и там она соленая, как и подобает морской или океанской жидкости. Также ученые не исключают наличие на Энцеладе хотя бы примитивных форм жизни, однако данный факт не установлен. Различия же в том, что Энцелад значительно дальше от Солнца, и он вращается вокруг своей материнской планеты Сатурн как Луна вокруг Земли.



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