Ученые рассказали о наличии воды на спутнике Сатурна

Один из спутников Сатурна, Энцелад, полностью покрыт льдом, под которым находится вода в жидком виде, утверждают ученые.

Данной небесное тело чем-то похоже на Землю. Но, в отличие от нашей планеты, там ледовитый океан повсюду, и его средняя глубина составляет около трех десятков километров. Напомним, сто средняя глубина нашего Мирового океана составляет всего около 3,6 км.

Еще одна схожесть Энцелада и Земли в составе воды. И тут, и там она соленая, как и подобает морской или океанской жидкости. Также ученые не исключают наличие на Энцеладе хотя бы примитивных форм жизни, однако данный факт не установлен. Различия же в том, что Энцелад значительно дальше от Солнца, и он вращается вокруг своей материнской планеты Сатурн как Луна вокруг Земли.