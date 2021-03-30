 

Ольга Кормухина предложила разместить на новой пятитысячной купюре «город-карман» России

30.03.2021, 6:28, Новости дня
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Среди российских купюр, изображение на которых планируется обновить к 2025 году, обязательно должна быть одна посвященная Нижнему Новгороду, сказала газете ВЗГЛЯД певица, заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина.

«Я считаю, что среди новых купюр обязательно должна быть одна посвященная Нижнему Новгороду, моей Родине. И обязательно на ней должно быть здание Нижегородского банка (Ансамбль зданий Государственного банка – прим. ВЗГЛЯД). Это здание – одно из ярких явлений чисто русской архитектуры. Оно очень красивое, я его очень люблю», – говорит Кормухина.

Артистка напоминает, что Нижний Новгород в народе называют «карманом России», а декабристы даже хотели сделать его столицей. «В нашей стране очень много прекрасных городов, но ко всем ним я отношусь одинаково положительно и не могу выделить какие-то из них. Но свой Нижний Новгород особенно люблю, поэтому и выступаю за его размещение на деньгах», – делится собеседница.

Отвечая на вопрос, на какой именно купюре, по ее мнению, должен быть изображен город, певица выбрала банкноту с максимальным номиналом. «Мое любимое число – пятерка, пусть будет на пятитысячной», – заключила Кормухина.

Ранее зампред Центрального банка РФ Михаил Алексеев рассказал, что к 2025 году планируется немного видоизменить дизайн купюр. На банкнотах по-прежнему будут изображены российские города, однако на их оборотной стороне поместят достопримечательности федеральных округов.



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