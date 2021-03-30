 

США заявили об угрозе «возрождения» ИГ на подконтрольной Асаду территории Сирии

30.03.2021, 6:28, Новости дня
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И.о. координатора Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Джон Годфри утверждает, что в районах Сирии, где безопасность обеспечивается сирийскими и российскими военными, может «возродиться» террористическая организация «Исламское государство».

США считают, что в этих районах «масштаб контроля не так велик, как эти стороны представляли, откровенно говоря, он является несколько проблематичным». Вашингтон «беспокоится о потенциальном возрождении там» ИГ. Сейчас Дамаск при поддержке российских ВКС контролирует 80–90% территории страны, передает ТАСС.



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