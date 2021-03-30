 

Samsung Electronics обновляет ПО для новых смартфонов Galaxy S21

30.03.2021, 6:02, Новости дня
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Как стало известно, крупное обновление программного обеспечения для новой модели смартфона Galaxy S21, распространенное специалистами Samsung Electronics, значительно улучшает работу камеры аппарата. Речь идет о патче G99xxXXU2AUC8, уже появившемся на территории Индии.

Разработчики просят пользователей не пугаться большого объема информации для скачивания. Он, как оказалось, составляет целый гигабайт. Кроме прочего, они обещают значительное усовершенствование системы безопасности гаджета.

Ранее в своих новых моделях Galaxy Samsung ограничивал использование портретного режима съемки. Теперь данный недостаток устранен, говорят эксперты. Также решены другие проблемы.  



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