Австралия ввела санкции против российских компаний из-за Крымского моста

Против физического лица из РФ и четырех российских компаний, которые связаны со строительством Крымского моста, введены санкции, сообщил МИД Австралии.

Внешнеполитическое ведомство заявило, что введены «адресные финансовые санкции и ограничения на въезд», передает ТАСС.

Отмечается, что санкции введены в координации с Канадой, передает РИА «Новости».

Напомним, Канада ввела санкции против двух физлиц и четырех компаний, которые имеют отношение к строительству Крымского моста. Российское посольство в Оттаве заявило, что Канада игнорирует реальность.