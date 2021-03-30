 

Австралия ввела санкции против российских компаний из-за Крымского моста

30.03.2021, 4:40, Новости дня
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Против физического лица из РФ и четырех российских компаний, которые связаны со строительством Крымского моста, введены санкции, сообщил МИД Австралии.

Внешнеполитическое ведомство заявило, что введены «адресные финансовые санкции и ограничения на въезд», передает ТАСС.

Отмечается, что санкции введены в координации с Канадой, передает РИА «Новости».

Напомним, Канада ввела санкции против двух физлиц и четырех компаний, которые имеют отношение к строительству Крымского моста. Российское посольство в Оттаве заявило, что Канада игнорирует реальность.



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