 

Киев заявил о «моральной готовности» украинских войск к наступлению в Донбассе

30.03.2021, 2:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Наступление украинской армии в Донбассе возможно, военные готовятся к этому, сообщил главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

«Идти в наступление? Ну, конечно, возможно», – сказал он, добавив, что войска «должны быть готовы» к тому, чтобы «защитить территориальную целостность и независимость» Украины, а для этого нужно быть готовыми «и наступать, и обороняться, и вести маневренные действия» при «любых условиях». «Конечно, мы готовимся к наступлению… у нас есть опыт ведения войны на востоке Украины», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Гордон».

Комментируя возможность наступления, Хомчак заявил, что украинские военные «готовы в первую очередь морально», но признал, что в этом случае на донецком направлении «погибнет очень много местного гражданского населения».

При этом Киев не фиксирует подготовки РФ к открытому военному конфликту с Украиной, сказал он. «Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся – и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет», – сообщил Хомчак, добавив, что «угроза есть», так как Москва «не отказалась от своих планов».

Кроме того, Хомчак заявил, что украинские военные выполняют «домашнее задание» для членства в НАТО на 8,5–9 баллов из 10, причем отметил, что «скромно занижает». Хомчак поддержал инициативу о принятии закона о коллаборационизме, который, в частности, предусматривает ответственность за сотрудничество с Россией, ДНР и ЛНР.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней РФ названа военным противником Киева. Документ также закрепляет сближение страны с НАТО. В документе утверждается, что РФ якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, а также, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Собянин предупредил москвичей об обязанности носить маски в ближайшие месяцы

12.02 / В Европарламенте выразили обеспокоенность нападками на руководство НАК “Нафтогаз”

03.08 / В Подмосковье найдено тело пропавшего мальчика-инвалида

14.11 / Разработчики видеоигр предлагают россиянам приобрести контент еще до выхода PS5

19.11 / СК проверит данные о тушившей спички о руки детей воспитательнице из Новосибирска

21.03 / Линкявичюс назвал указ Путина о земле в Крыму нарушением международного права

23.10 / Власти Москвы не увидели необходимости в новых ограничениях по коронавирусу

10.12 / “Дышит он сам, на ночь его подключают к ИВЛ”. Фукс рассказал о состоянии Кернеса

05.09 / Популярную девушку-блогера избили в Москве

15.09 / Политолог: На прошедших выборах мы увидели полный провал технологии «умного голосования»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)