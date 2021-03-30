Украина призвала США быть активнее в урегулировании ситуации в Донбассе

США могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Об этом он сообщил в телефонном разговоре с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Ермак высказал опасения в связи с «опасной тенденцией» роста числа случаев нарушения перемирия. Кроме того, Киев поблагодарил Вашингтон за помощь, передает ТАСС.

Как сообщила украинская сторона, Ермак и Салливан согласились, что Украина и США могли бы теснее сотрудничать в вопросе противодействия дезинформации. Вашингтон обещал Киеву помощь в достижении политических и экономических целей, а также целей в сфере безопасности и вопросе членства в НАТО.

Напомним, США сообщили, что передали Киеву намерение «оживить» стратегическое партнерство с Украиной, чтобы поддержать «план президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации повестки дня реформ».