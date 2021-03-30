Россия упрекнула Канаду в игнорировании реальности

Российское посольство в Оттаве раскритиковало канадские санкции, введенные против лиц и компаний, которые связаны со строительством Крымского моста.

Посольство заявило, что санкции основаны «на лжи, фальсификации истории и игнорировании реальности». Они «бесперспективны», не соответствуют ни международному праву, ни «гуманитарным принципам». Российская сторона обвинила «западных покровителей киевского режима» в попытке «наказать» строителей и операторов железной дороги. В посольстве подчеркнули, что дорога «успешно работает и будет служить на благо нашей страны», передает ТАСС.

Как заявили дипломаты, «не должно быть никаких сомнений, что Крым – часть России», за воссоединение «свободно и мирно высказалось» большинство жителей Крыма. РФ подчеркнула право крымчан на «самоопределение, закрепленное в Уставе ООН». Референдум «помог спастись от насилия со стороны тех, кто зажимает русский язык и русскую культуру, рвет вековые связи между братскими народами в угоду чьим-то чужим интересам». Посольство указало, что все, посетившие Крым после возвращения региона «в родную гавань», могут подтвердить «динамичное развитие полуострова, укрепление межконфессионального мира и защиту прав проживающих там народов».

В понедельник Канада ввела санкции против двух физлиц и четырех компаний, которые имеют отношение к строительству Крымского моста. Крым стал российским регионом после референдума, который провели после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Более 96% жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.