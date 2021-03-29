Московские власти оценили процент вредных выбросов от промпредприятий

На промышленные предприятия Москвы приходится только 10% вредных выбросов в атмосферу, остальные 90% – это выбросы от транспорта, главным образом частного, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

«Промышленный сектор и сектор бизнеса оказывает негативное влияние на окружающую среду только на 10%, остальные 90% – это автотранспорт, в основном частный», – передает слова главы департамента РИА «Новости».

По словам Кульбаческого, промпредприятия Москвы проходят проверку раз в три года. Он сообщил, что на постоянном контроле департамента стоят 80 предприятий энергетического комплекса и сферы коммунального хозяйства. «Это не нарушители, а те предприятия, которые находятся под постоянным контролем», – добавил Кульбачевский.

В прошлом году сообщалось, что за время самоизоляции концентрация вредных веществ в Москве значительно снизилась.

В начале февраля президент Владимир Путин поручил правительству разработать научно-техническую программу в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021-2030 годы.