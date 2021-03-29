В Таджикистане отреагировали на нападение на охранника посольства в Москве

Спецслужбы Таджикистана начали изучать инцидент с нападением гражданина республики на охранника консульства в Москве и ждут от РФ информации о личности злоумышленника, сообщил источник в силовых структурах республики.

«Мы в курсе произошедшего инцидента и изучаем сложившуюся ситуацию, ждем соответствующих документов из Москвы, касающихся личности нападавшего», – передает сообщение РИА «Новости».

Между тем в посольстве Таджикистана в РФ заявили, что нападавший – «какой-то фанатик», объявленный на родине объявлен в розыск по обвинению в причастности к радикальной группировке. Уточняется, что в понедельник он напал с ножом на охранника консульства, но был обезврежен и передан полиции.

В феврале было совершено нападение на охранника охранника генконсульства Украины в Петербурге. Ранее вандал напал на российское генконсульство в Нью-Йорке.