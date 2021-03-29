Беглого итальянского мафиози выдал популярный кулинарный канал на YouTube

Скрывавшегося в Доминиканской республике мафиози нашли через кулинарный блог на YouTube, где он публиковал рецепты итальянской кухни. Беглого мафиози власти страны выдали Италии.

Марк Ферен Клод Биар с 2014 года скрывался от ареста за участие в наркоторговле, организованной одним из кланов «ндрангеты» в южной провинции Реджо-Калабрия. Через семь лет его след нашли на курорте Бока-Чика в Доминиканской республике, куда он переехал из Коста-Рики, передает РИА «Новости».

Мафиози жил среди представителей местной итальянской общины, «оставаясь призраком для тех, кто его искал». Вместе с женой Биар запустил кулинарный блог на Youtube.

«Любовь к итальянской кухне позволила найти следы, оставленные им в интернете и социальных сетях, а также опознать его по татуировкам шеф-повара, который на видео всегда появился без лица», – говорится в сообщении полиции.

Биара арестовали на прошлой неделе благодаря сотрудничеству Интерпола с различными следственными органами Италии. В понедельник беглого мафиози под конвоем доставили в Милан.

Ранее гражданская гвардия Испании задержала в Барселоне одного из влиятельных боссов калабрийской мафии «Ндрангета» Джузеппе Ромео, который входил в список самых опасных беглых преступников Италии.