 

Беглого итальянского мафиози выдал популярный кулинарный канал на YouTube

29.03.2021, 18:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Скрывавшегося в Доминиканской республике мафиози нашли через кулинарный блог на YouTube, где он публиковал рецепты итальянской кухни. Беглого мафиози власти страны выдали Италии.

Марк Ферен Клод Биар с 2014 года скрывался от ареста за участие в наркоторговле, организованной одним из кланов «ндрангеты» в южной провинции Реджо-Калабрия. Через семь лет его след нашли на курорте Бока-Чика в Доминиканской республике, куда он переехал из Коста-Рики, передает РИА «Новости».

Мафиози жил среди представителей местной итальянской общины, «оставаясь призраком для тех, кто его искал». Вместе с женой Биар запустил кулинарный блог на Youtube.

«Любовь к итальянской кухне позволила найти следы, оставленные им в интернете и социальных сетях, а также опознать его по татуировкам шеф-повара, который на видео всегда появился без лица», – говорится в сообщении полиции.

Биара арестовали на прошлой неделе благодаря сотрудничеству Интерпола с различными следственными органами Италии. В понедельник беглого мафиози под конвоем доставили в Милан.

Ранее гражданская гвардия Испании задержала в Барселоне одного из влиятельных боссов калабрийской мафии «Ндрангета» Джузеппе Ромео, который входил в список самых опасных беглых преступников Италии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / От решения экологических проблем зависит качество жизни киевлян

16.09 / Стало известно о возможной отмене туристических виз для РФ при новом премьере Японии

29.03 / Названы сроки перевооружения Барнаульского соединения на комплексы «Ярс»

25.09 / Кароль показала, как снимали трюки для кинотрилогии “Найти своих”. Видео

14.11 / IBU заявил, что не передавал в РУСАДА «грязные» биологические паспорта спортсменов

08.01 / Под завалами снега после схода лавины под Норильском найдены люди

15.03 / Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca

28.08 / Мужчина пришел за зарплатой с «гранатой» в Екатеринбурге

29.11 / Президент Армении предложил создать новое правительство

13.11 / Боевики на Донбассе за сутки четыре раза нарушили перемирие – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)