Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова упала и сломала руку в прямом эфире

Телеведущая Екатерина Стриженова во время съемок выпуска программы «Время покажет» на Первом канале упала и сломала руку, сообщил ее соведущий Руслан Осташко.

«Да, Екатерина оступилась, упала на руку. «Скорая» сразу приехала, госпитализировали ее», – передает его слова РИА «Новости».

Осташко добавил, что передачу продолжат снимать дальше. «Программа будет дальше у нас. Там ведущих достаточно. Я думаю, распределим эфир. Кате все выздоровления все желают скорейшего. Скорее всего, перелом у нее уже подтвержденный», – сказал он.

Напомним, ранее спортивный журналист Василий Уткин упал с кресла в прямом эфире «Спорт FM».