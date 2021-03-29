 

Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова упала и сломала руку в прямом эфире

29.03.2021, 18:26, Новости дня
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Телеведущая Екатерина Стриженова во время съемок выпуска программы «Время покажет» на Первом канале упала и сломала руку, сообщил ее соведущий Руслан Осташко.

«Да, Екатерина оступилась, упала на руку. «Скорая» сразу приехала, госпитализировали ее», – передает его слова РИА «Новости».

Осташко добавил, что передачу продолжат снимать дальше.  «Программа будет дальше у нас. Там ведущих достаточно. Я думаю, распределим эфир. Кате все выздоровления все желают скорейшего. Скорее всего, перелом у нее уже подтвержденный», – сказал он.

Напомним, ранее спортивный журналист Василий Уткин упал с кресла в прямом эфире «Спорт FM».



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