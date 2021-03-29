 

В Москве презентовали книгу о военных преступлениях на Украине

29.03.2021, 18:26, Новости дня
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Член Общественной палаты (ОП) РФ Максим Григорьев и депутат Госдумы Дмитрий Саблин представили книгу «Обыкновенный фашизм: украинские военные преступления и нарушения прав человека (2017-2020)».

«Мы начали с главы «Украинское репрессивное государство и его эскадроны смерти», где мы описываем убийства, нападения на оппозиционных политиков и журналистов. Мы подробно описываем провозглашенную украинским государством политику героизации нацизма… насаждаемую государством русофобию, гонение на Украинскую православную церковь Московского патриархата», – рассказал Григорьев. Об этом информирует ТАСС.

Также он добавил, что в книге есть глава, посвященная событиям в Донбассе, в ней описаны военные преступления украинской стороны, а также приводится «пофамильный список убитых людей, большинство, естественно, женщины и дети, люди старшего возраста».

Саблин добавил, что книга является продолжением вышедшего в 2016 году исследования Григорьева «Обыкновенный фашизм: военные преступления украинских силовиков (2014-2016)».

«Она жестко называется, где-то тяжело читается, но это правда. Это не наши даже мысли, это описание тех людей, которые прошли многие эти вещи», – рассказал депутат.

В свою очередь Григорьев добавил, что скоро книга будет опубликована на английском языке.

Ранее сообщалось, что в Сети опубликован сборник научных статей «75 лет Победы: Советский Союз и завершение Второй мировой войны на Дальнем Востоке», изданный Российским военно-историческим обществом (РВИО).



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