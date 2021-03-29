 

В РФ появится новый центр ядерной медицины

29.03.2021, 16:38, Новости дня
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Министерство образования и высшего образования России, «Курчатовский институт» и Российский научный центр хирургии (РНЦХ) имени академика Б. В. Петровского подписали соглашение о создании нового центра ядерной медицины.

Центр будет построен в рамках федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы, передает РИА «Новости».

Учреждение будет развивать в РФ инновационные технологий ядерной медицины, проводить клинические исследования и внедрять в клиническую практику новые методы и оборудование для лучевой терапии, а также готовить высококвалифицированные научные, медицинские и инженерные кадры в области ядерной медицины. Кроме того, деятельность центра будет направлена на расширение международного сотрудничества в области ядерной медицины. Среди перспективных задач Центра ядерной медицины – разработка пилотных проектов типовых ядерных центров для их последующего масштабирования в регионах страны, отмечается в сообщении.

«Самые смелые проекты и прорывные идеи чаще всего рождаются именно в таких междисциплинарных партнерствах. Соглашение между «Курчатовским институтом» и Российским научным центром хирургии станет отправной точкой для проведения совместных наукоемких прорывных исследований в здравоохранении и их внедрения в клиническую практику», – подчеркнул глава Минобрнауки Валерий Фальков.

В начале февраля был дан старт работе высокопоточного исследовательского реактора ПИК в Гатчине.



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