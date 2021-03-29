 

Хуснуллин назвал сроки ликвидации коммунальных квартир в России

29.03.2021, 16:38, Новости дня
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Коммунальные квартиры в РФ могут исчезнуть к 2030 году, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью программе «Познер» на «Первом канале».

«Думаю, больший объем коммунальных квартир, то есть вопрос индивидуальной квартиры – либо в аренду, либо в собственность – будет решен к 2030 году. Мы все это увидим и почувствуем», – ответил Хуснуллин на вопрос о том, когда в РФ исчезнут коммунальные квартиры и каждый человек будет жить отдельно в своей или съемной квартире. Об этом информирует ТАСС.

Ранее Хуснуллин назвал причину роста стоимости жилья, по его словам, рост цен на металлопродукцию на российском рынке приводит к увеличению стоимости и снижению доступности жилья.  



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