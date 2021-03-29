Мокрик: Правовая “доктрина Зеленского” открывает новые двери для решения проблемы ОАСК. Теперь можно уволить Вовка и его зама, просто отменив их назначение

Правовая “доктрина Зеленского” – увольнять, отменив назначение – открывает перед нами новые двери для решения проблемы Окружного административного суда Киева.

Председатель ОАСК Павел Вовк и его заместитель Евгений Аблов – главные герои “пленок Вовка” – избраны судьями постановлениями Верховной Рады. Это – постановления №3833-VI от 2011 года и №4737-VI от 2012-го соответственно.

Итак, на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты могли бы просто отменить эти постановления. И все. Вовк и Аблов смогут отправиться на заслуженный отдых.

Получается, теперь у монобольшинства можно будет спрашивать, почему они этого не сделали и даже не инициировали. И с удовольствием наблюдать, как “слуги народа” будут избегать ответа: “Потому что так делать нельзя, это – неправовой и незаконный способ”.

Источник: Danylo Mokryk / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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