В Украине циркулирует более 30 генотипов коронавируса. “Британский” штамм уже мутировал – эпидемиолог

В Украине циркулирует более 30 генотипов коронавируса, из них наиболее актуальным остается штамм-основатель. Об этом на брифинге в “Укринформе” 29 марта сообщила заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого, эксперт Министерства здравоохранения Украины по эпидемиологии Наталья Виноград.

“По данным, которые есть у нас на сегодня, к нам приходят [мутировавшие коронaвирусы] с очень разных территорий. С Африканского континента, из многих стран Европы”, – пояснила специалист.

Одним из самых опасных является “британский” штамм коронавируса, который уже дал мутации.

“Британский” штамм есть среди циркулирующих сегодня. И не чистый B.1.1.7. Сегодня он изменен. Хотя первый был довольно сложный. Там было 23 мутации, он значительно быстрее распространяется”, – рассказала Виноград.

Важной особенностью этого штамма, по словам эпидемиолога, является то, что он поражает людей младшего возраста.

“И смертность выше. С ним и связана высокая летальность не только в Украине, но и во всех странах, где циркулирует этот вирус”, – пояснила она.

Первые случаи “британского” штамма коронавируса были подтверждены в Украине в начале марта у больных из Ивано-Франковска. 19 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что “британский” штамм коронавируса уже выявлен по всей Украине.

В Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины проинформировали, что в Украине обнаружили новую мутацию “британского” штамма коронавируса, которая отличается от вируса, впервые обнаруженного в Великобритании.

Всемирная организация здравоохранения отмечала, что “британский” штамм коронавируса выявлен в 125 странах.

—