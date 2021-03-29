Отчет ВОЗ: Наиболее вероятный источник возникновения COVID-19 – животные, а не лаборатория – AP

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подготовила отчет о своем визите в Китай, где ее эксперты пытались установить происхождение коронавируса. Там считают, что он передался человеку от животных, пишет агентство Associated Press.

Отчет еще официально не опубликован, но агентство получило черновик доклада от находящегося в Женеве дипломата из страны – члена ВОЗ. По словам дипломата, это окончательная версия, но агентство не исключает, что перед публикацией в него еще могут быть внесены изменения.

В документе эксперты представили четыре возможных пути изначальной передачи коронавируса SARS-CoV-2 людям и его распространения.

Наиболее вероятным путем в ВОЗ считают передачу коронавируса людям от летучих мышей через какое-то другое животное. Заражение людей напрямую от летучих мышей тоже считают вероятным, однако в отчете говорится, что “эволюционное расстояние между вирусами летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено”. В качестве возможных носителей ученые называют панголинов, кошек и норок.

Также в организации рассматривали вероятность передачи вируса человеку через продукты питания. Этот вариант возможен, но вероятность низка.

Утечку коронавируса из лаборатории эксперты считают самой маловероятной. Они отмечают, что такие несчастные случаи в лабораториях редки, а лаборатории в Ухане, работающие над коронавирусами и вакцинами, хорошо управляются. Кроме того, до декабря 2019 года ни в одной лаборатории не было зарегистрировано вирусов, тесно связанных с SARS-CoV-2, а риск случайного роста вируса чрезвычайно низок.

В проекте отчета не содержится окончательных выводов о том, началась ли вспышка на рынке морепродуктов в Ухане, где в декабре 2019 года возникла одна из первых групп случаев заболевания. “В настоящее время нельзя сделать однозначного вывода о роли рынка Хуанань в происхождении вспышки”, – говорится в отчете. Авторы текста считают, что могли быть и более легкие случаи, которые остались незамеченными.

Питер Бен Эмбарек, эксперт ВОЗ, возглавлявший миссию в Ухане, заявил 26 марта, что отчет будет опубликован в течение ближайших нескольких дней.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На данный момент считается, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов Хуанань: первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами.

Ученые полагали, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом).

Китай обвиняли в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев. Вице-президент США Майк Пенс говорил, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были “более откровенными”.

В МИД Китая заявляли, что версия об утечке коронавируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.

14 января этого года в Ухань прибыла миссия ученых ВОЗ из 13 человек, которые расследуют причины пандемии.

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