 

Экс-главу правления “ПриватБанка” Дубилета объявили в розыск – САП

29.03.2021, 16:36, Новости дня
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Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего главу правления “ПриватБанка” Александра Дубилета. Об этом в комментарии “Укринформу” рассказал и.о. главы Специализированной прокуратуры Максим Грищук. 

“Детектив вынес постановление об объявлении Александр Дубилет в розыск”, – сказал Грищук. 

Общественному он объяснил, что Дубилета решили объявить в розыск, так как он скрывается от следствия. 

Дубилета еще двух бывших топ-менеджеров подозревают в растрате средств “ПриватБанка”. По данным следствия, в 2016 году Дубилет, экс-замглавы правления “ПриватБанка” Людмила Шмальченко и экс-руководитель департамента межбанковских операций Надежда Конопкина организовали схему вывода из банка $314,9 млн, или 8,2 млрд грн (по тогдашнему курсу Национального банка Украины). 

23 февраля детективы НАБУ сообщили трем бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка” о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь идет о бывшем первом замглавы правления банка Владимире Яценко, Александре Дубилете и экс-руководителе одного из подразделений финучреждения Елене Бычихиной.

15 марта генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения по эпизоду о растрате 8,2 млрд грн. 

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала его на 155 млрд грн. Ранее банк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. 

В декабре 2017 года “ПриватБанк” подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций. Бывшие собственники, в свою очередь, оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. Национальный банк Украины это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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