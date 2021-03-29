“Зубы сделал”. Morgenshtern обнародовал фото в подгузнике
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Российский рэпер Morgenshtern (Алишер Валеев), который с середины марта 2021 года занимает должность директора по работе с молодежью в российском “Альфа-Банке”, 28 марта в Instagram Stories разместил фото, на котором запечатлен в носках и подгузнике.
Скриншот: morgen_shtern / Instagram
Вскоре после этого он разместил ролик, заявив, что сделал зубы.
“От наркоза отхожу. Вот, зубы сделал”, – заявил он, продемонстрировав на камеру ротовую полость.
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15 марта стало известно, что Morgenshtern устроился на работу в “Альфа-Банк” на должность директора по работе с молодежью. Директор по маркетингу и коммуникациям банка заявил, что артисту поставлена задача привлечь в банк не менее 100 тыс. новых клиентов.
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