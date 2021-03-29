 

“Зубы сделал”. Morgenshtern обнародовал фото в подгузнике

29.03.2021, 16:36, Новости дня
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Российский рэпер Morgenshtern (Алишер Валеев), который с середины марта 2021 года занимает должность директора по работе с молодежью в российском “Альфа-Банке”, 28 марта в Instagram Stories разместил фото, на котором запечатлен в носках и подгузнике.

Скриншот: morgen_shtern / Instagram

Вскоре после этого он разместил ролик, заявив, что сделал зубы. 

“От наркоза отхожу. Вот, зубы сделал”, – заявил он, продемонстрировав на камеру ротовую полость.

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Публикация от ВНЕ ИГРЫ * (@morgen_shtern)

15 марта стало известно, что Morgenshtern устроился на работу в “Альфа-Банк” на должность директора по работе с молодежью.  Директор по маркетингу и коммуникациям банка заявил, что артисту поставлена задача привлечь в банк не менее 100 тыс. новых клиентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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