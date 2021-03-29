“Зубы сделал”. Morgenshtern обнародовал фото в подгузнике

Российский рэпер Morgenshtern (Алишер Валеев), который с середины марта 2021 года занимает должность директора по работе с молодежью в российском “Альфа-Банке”, 28 марта в Instagram Stories разместил фото, на котором запечатлен в носках и подгузнике.

Скриншот: morgen_shtern / Instagram

Вскоре после этого он разместил ролик, заявив, что сделал зубы.

“От наркоза отхожу. Вот, зубы сделал”, – заявил он, продемонстрировав на камеру ротовую полость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВНЕ ИГРЫ * (@morgen_shtern)

15 марта стало известно, что Morgenshtern устроился на работу в “Альфа-Банк” на должность директора по работе с молодежью. Директор по маркетингу и коммуникациям банка заявил, что артисту поставлена задача привлечь в банк не менее 100 тыс. новых клиентов.

—