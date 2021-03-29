 

Посол Антонов рассказал о планах в ближайшее время вернуться в США

29.03.2021, 14:50, Новости дня
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Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что намерен вернуться в Вашингтон в ближайшее время.

«Рассчитываю в ближайшее время», – сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

На прошлой неделе посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что у Москвы и Вашингтона нет времени ссорится, нужно делать конкретные дела и бороться с общими вызовами и угрозами.

Российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента РФ Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».



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