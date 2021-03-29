 

Памфилова предупредила о сложностях выборов в Госдуму

29.03.2021, 14:50, Новости дня
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Многие страны не заинтересованы в объективной оценке предстоящих выборов в Государственную думу, что может вызвать сложности для избирательной кампании, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Резко изменилась ситуация в мире не только из-за пандемии – это вызвало целый ряд проблем и во вне и внутри страны, поэтому мы понимаем, что это будет очень сложная кампания. Думаю, что далеко не все страны заинтересованы в том, чтобы адекватно и объективно оценивать эти выборы», – передает РИА «Новости» слова главы ЦИК.

Ранее Памфилова рассказала об особенностях проведения дистанционного электронного голосования в 2021 году и назвала самое заметное явление российских выборов за последние годы.

В понедельник Памфилову переизбрали главой ЦИК на ближайшие пять лет.



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