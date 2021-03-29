В Кремле заявили, что готовят видеоконференцию Путина с Меркель и Макроном

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас согласовывается проведение видеоконференции президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом 29 марта сообщают российские “РИА Новости”.

По словам Пескова, одной из тем обсуждения станет ситуация на Донбассе, так как “в подобном формате ее невозможно не затронуть”.

На уточняющий вопрос, почему в видеоконференции не предполагается участия президента Украины Владимира Зеленского, спикер Кремля ответил, что запланированное мероприятие пройдет не в формате “Нормандской четверки”.

Песков также добавил, что точная дата проведения видеоконференции пока неизвестна.

Сегодня спикер Кремля заявил, что Путин не планирует разговор с Зеленским.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонний контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

12 января 2021 года в Берлине состоялись первые в этом году переговоры советников лидеров “Нормандской четверки”. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи заявил, что “похвастаться нечем”.

Глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявлял о встрече лидеров “Нормандской четверки” в апреле, но в Кремле это опровергли.

9 марта 2021 года Зеленский заявил, что, если саммит не состоится, он готов встретиться с лидерами “Нормандской четверки” – Меркель, Макроном и Путиным – по отдельности.

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