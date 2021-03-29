Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София показали первое фото новорожденного сына

Принц Швеции Карл Филипп и его жена, принцесса София обнародовали первое фото новорожденного сына. Снимок опубликован 28 марта на странице королевской семьи в Instagram.

Сообщается, что родители назвали новорожденного Юлианом. Автором фото указан принц Карл Филипп.

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Публикация от Kungahuset * (@kungahuset)

Принц Карл Филипп – второй ребенок и единственный сын правящего короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии.

Летом 2015 года он женился на звезде реалити-шоу Paradise Hotel Софии Хелльквист. До свадьбы пара в течение пяти лет состояла в романтических отношениях. О третьей беременности принцессы стало известно в декабре 2020 года, а 26 марта королевский дворец Швеции сообщил, что она родила сына. Новорожденный стал третьим ребенком в королевской семье – у него есть два старших брата: Александр (2016) и Габриэль (2017)

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