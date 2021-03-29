 

Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София показали первое фото новорожденного сына

29.03.2021, 11:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Принц Швеции Карл Филипп и его жена, принцесса София обнародовали первое фото новорожденного сына. Снимок опубликован 28 марта на странице королевской семьи в Instagram. 

Сообщается, что родители назвали новорожденного Юлианом. Автором фото указан принц Карл Филипп.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kungahuset * (@kungahuset)

Принц Карл Филипп – второй ребенок и единственный сын правящего короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии. 

Летом 2015 года он женился на звезде реалити-шоу Paradise Hotel Софии Хелльквист. До свадьбы пара в течение пяти лет состояла в романтических отношениях. О третьей беременности принцессы стало известно в декабре 2020 года, а 26 марта королевский дворец Швеции сообщил, что она родила сына. Новорожденный стал третьим ребенком в королевской семье – у него есть два старших брата: Александр (2016) и Габриэль (2017)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Чемпионат ArtMasters объявил состав наблюдательного совета и оргкомитета

11.03 / Лига Европы. “Динамо” в Киеве проиграло “Вильярреалу”

26.12 / Полицейский оркестр исполнил “Щедрик” на Софийской площади в Киеве. Видео

16.12 / Стартовало производство гибридного внедорожника Jeep Wrangler 4xe

27.08 / Объявленный персоной нон грата российский дипломат покинул Австрию

01.12 / Доклад НАТО: Китай станет вторым после РФ противником альянса

24.10 / В компании Intel устранили проблему техпроцесса 7-нм

17.08 / Инфекционист оспорил эффективность изоляции

15.07 / В Вашингтоне обеспокоены столкновениями в Нагорном Карабахе

17.07 / За сутки в мире коронавирусом заразилось почти 290 тыс. человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)