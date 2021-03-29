 

В Минэнерго оценили влияние блокировки Суэцкого канала на поставки российской нефти

29.03.2021, 8:12, Новости дня
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Блокировка поставок в Суэцком канале из-за ситуации с севшим на мель судном Ever Given почти не коснулась поставок российской нефти марки Urals, использующей другие маршруты доставки, сообщили в Минэнерго.

«Ограничение поставок в Суэцком канале почти не коснулось поставок российской нефти марки Urals, использующей другие маршруты доставки», – отметили в министерстве, передает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что уникальное географическое положение РФ дает ей естественные преимущества на мировом энергетическом рынке в части доступа к основным рынкам потребителя, а также скорости доставки товаров ТЭК.

«Крупные российские экспортные проекты, такие как нефтепровод «Дружба», нефтепроводы в КНР, действующие газопроводы «Ямал – Европа», «Северный поток», «Сила Сибири» и «Турецкий поток», обладают высокой надежностью и занимают конкурентные позиции как по себестоимости транспортировки, так и по надежности в сравнении с альтернативными маршрутами поставок энергоресурсов», – сообщили в Минэнерго.

Между тем, ранее сообщалось что 26% застрявших с нефтью в Суэцком канале судов приходится на поставки из России. Стоимость попавших в пробку российских грузов оценивается примерно в 160 млн долларов.

В ночь на понедельник спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given. Сроки восстановления движения судов в Суэцком канале не уточняются.

К субботе в Суэцком канале скопилось более 320 судов, в результате крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group начала направлять суда в Азию вокруг всей Африки. К воскресенью пробка на входе в Суэцкий канал стала видна за 65 километров.



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