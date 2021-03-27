 

Баскетболист сборной Украины сменил фамилию: был Пустозвонов, стал Звонов

27.03.2021, 22:10, Новости дня
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Игрок национальной сборной Украины по баскетболу и киевского клуба “Будівельник” Максим Пустозвонов сменил фамилию, теперь он Звонов. О причинах изменения 33-летний спортсмен рассказал YouTube-каналу “Intersport Украина” в интервью, опубликованном 25 марта.

“Я поменял фамилию. Я давно хотел это сделать. Я провел исследование с профессором, который изучает фамильное дерево. Моя фамилия пошла от фамилии Звонов, потом в каком-то колене появился Пустозвонов. Мне с такой фамилией не всегда было комфортно в жизни, и я сказал: “Когда у меня будет сын, у меня будет достаточно энергии пойти и поменять фамилию”, – объяснил Звонов.

Он подчеркнул, что “по факту ничего не меняет”.

“Просто убрал приставку, которая мне доставляла дискомфорт”, – отметил баскетболист.

По его словам, жена была не против фамилии Пустозвонова, но ей будет “лучше и комфортнее” с фамилией Звонова.

Федерация баскетбола Украины называла Максима Пустозвоновым еще в декабре 2020 года.

Сын у Звонова родился в ноябре 2020 года, пишет УНИАН.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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