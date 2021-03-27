Рада может собраться на еще одно внеочередное заседание из-за обострения на Донбассе – Корниенко

Верховная Рада может собраться на еще одно внеочередное заседание, на котором рассмотрит постановление об обращении к странам мира из-за эскалации на Донбассе.

Об этом 26 марта в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая выходит на канале “Украина” и YouTube-канале Shuster online, рассказал глава партии “Слуга народа”, первый замглавы этой фракции Александр Корниенко.

“Здесь все должны включиться – весь парламент, используя то, что мы будем на следующей неделе видеться. Собраться и обратиться к странам – партнерам по нормандскому формату, в частности к Германии, Франции, ко всему цивилизованному миру, возможно, к ООН с призывом в очередной раз поддержать Украину в этом процессе, принять во внимание нарушения режима прекращения огня”, – сказал он.

Корниенко выразил надежду на единство в парламенте по этому вопросу.

“Думаю, что все фракции нас поддержат, чтобы мы в режиме еще одного внеочередного заседания – короткого – проработали постановление, которое уже наша фракция в комитете международных дел готовит: оно на понедельник будет готово, – об обращении ко всему миру за поддержкой в этой сложной ситуации”, – добавил он.

В районе поселка Шумы днем 26 марта незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Украинские военные ответили. В результате обстрела украинских позиций погибло четверо бойцов ВСУ, среди них – подполковник Сергей Коваль. Еще двое военнослужащих получили ранения.

Парламент сейчас на карантине, пленарных заседаний не проводят. Согласно календарному плану работы парламента, с 29-го марта по 2 апреля депутаты должны работать в комитетах.

30 марта Рада проведет два внеочередных заседания. Народные депутаты рассмотрят 19 законодательных инициатив, рассказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

О возможном проведении 30 марта двух внеочередных заседаний Рады говорили представители монобольшинства.

26 марта заместитель главы фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук сообщила, что для внеочередного заседания необходимое число подписей нардепов уже собрали. Прежде всего депутаты хотят заслушать информацию глав СБУ, Нацполиции и Госбюро расследований относительно беспорядков под зданием Офиса президента 20 марта. Также планируют рассмотреть проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий нардепов Александра Скичко и Игоря Колыхаева, а также о назначении внеочередных выборов мэра Харькова и сельского головы Шегини во Львовской области.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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