 

Украинские военные обстреляли из миномета территорию Донбасса

27.03.2021, 21:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинские силовики обстреляли из миномета подконтрольную самопровозглашенной Донецкой Народной Республике Горловку, выпущено три мины, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Шумы (под контролем Киева – прим. ВЗГЛЯД) – Горловка, поселок шахты Гагарина (под контролем ДНР – прим. ВЗГЛЯД), выпущено три мины калибром 82 миллиметра», – цитирует РИА «Новости» представителя ДНР в СЦКК.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка. В городе до начала конфликта проживало около 250 тыс. человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод «Стирол», который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.

В субботу в ДНР сообщили, что ВСУ провели обстрел поселка Веселое в пригороде Донецка.

Днем ранее штаб украинской «Операции объединенных сил» (ООС) сообщил, что в Донбассе в результате обстрелов погибли четыре украинских военнослужащих. По этим данным, обстрел велся из минометов калибра 82 мм, станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

После этого в ДНР заявили, что четверо украинских военных подорвались на собственных минах, а не погибли при обстреле. Там отметили, что в районе, где погибли бойцы ВСУ, подразделения ДНР не выполняли никаких задач. Украинский президент Владимир Зеленский после гибели бойцов ВСУ призвал «нормандскую четверку» принять меры для сохранения перемирия в Донбассе.

Напомним, 13 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Вулкан Синабунг в Индонезии выбросил огромное облако пепла

25.03 / «Адмирал Горшков» провел успешные стрельбы по Новой Земле

10.08 / В центре Минска задержаны несколько десятков человек

07.01 / Сооснователь “Квартета И” Барац: Пару раз мне поступали недвусмысленные предложения от геев

19.08 / «Росэлектроника» создает новые материалы для печатных плат

16.01 / В Минобороны рассказали, сколько украинских военных погибло на Донбассе в 2020 году

26.08 / В США усомнились в способности Байдена дожить до инаугурации

08.01 / Жизненные принципы основателя брендов Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи»

06.08 / В Госдуме предложили предоставить россиянам новую помощь

02.07 / Пригожин сравнил артистов с крепостными

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска