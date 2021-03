В Мьянме сегодня День вооруженных сил. Во время протестов убили десятки людей – СМИ

27 марта в Мьянме во время акций протеста против военного переворота в стране силовиками были застрелены как минимум 114 человек, среди них – 13-летняя девочка. Об этом сообщило агентство Myanmar Now.

Агентство AFP, ссылаясь на данные мониторинговой группы, пишет в Twitter, что погибших около 90.

#BREAKING Nearly 90 killed in Myanmar on junta’s Armed Forces Day: monitoring group pic.twitter.com/BF8J10gXWs

— AFP News Agency (@AFP) March 27, 2021

Сегодня в Мьянме отмечают День вооруженных сил. Военные, захватившие власть, провели в столице парад, который, как пишет ТАСС, посетил замминистра обороны России Александр Фомин. Протестующие вышли на демонстрации, чтобы отметить событие как “День борьбы с военной диктатурой”.

Накануне, как отмечает агентство, нынешние власти страны предупредили: вооруженные силы убьют всех, кто выступит против, митингующим “грозит опасность получить пулю в голову или в спину”.

Кроме Фомина, на параде были представители Китая, Индии, Пакистана, Бангладеш, Вьетнама, Лаоса и Таиланда, но на уровне военных атташе, отмечает Nikkei.

Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии “Национальная лига за демократию” и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.

После переворота в стране начались протесты. В связи с ними власти ограничили работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp. 14 февраля в Мьянме почти полностью отключили интернет.

Правоохранители жестко разгоняют митингующих. По данным ООН, 13 марта были убиты 18 человек, а 14-го – 38, среди жертв есть женщины и дети. До этого самым кровавым днем протестов в ООН называли 3 марта – тогда во время разгона пикетчиков силовики застрелили не менее 23 человек и ранили около 100. В том числе были убиты не менее пяти детей.

26 марта Ассоциация помощи политическим заключенным Мьянмы сообщала о 328 задокументированных смертях в ходе протестов. Организация предполагает, что реальное число жертв больше.

10 марта стало известно, что минфин США ввел санкции против двух взрослых детей военного лидера Мьянмы, генерала Мина Ауна Хлайна. Санкции введены против Ауна Пьяе Соне и Кхина Тири Тета Мона, а также шести компаний, которые им принадлежат. Европейский союз также ввел санкции в отношении 11 человек, имеющих отношение к военному перевороту и репрессиям против безоружных протестующих в Мьянме.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—