 

Штат Нью-Йорк первым в США ввел добровольные «паспорта вакцинации»

27.03.2021, 20:08, Новости дня
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Власти штата Нью-Йорк первыми в США ввели в обращение цифровой «сертификат», который будет использоваться для официального подтверждения вакцинации от коронавируса или отрицательного теста на COVID-19, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

По его словам, власти запускают Excelsior Pass, «бесплатную платформу для компаний и людей, которую можно использовать для того, чтобы легко получить доступ к надежному доказательству вакцинации или недавно полученного отрицательного теста на коронавирус», передает РИА «Новости».

Как сообщается на сайте департамента здравоохранения штата, чтобы получить доступ к «сертификату» в виде QR-кода, жителям Нью-Йорка нужно будет скачать специальное приложение в Apple App Store или Google Play Store. Можно будет также распечатать код со специального сайта и взять с собой. Предполагается, что компании и площадки будут сканировать этот код и подтверждать подлинность «сертификата».

Участие в программе Excelsior Pass добровольное. Жители штата по-прежнему смогут подтверждать свою вакцинацию или отрицательный тест на коронавирус другими способами – при помощи других телефонных приложений и документов.

Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не рекомендует вводить специальные паспорта вакцинации, которые давали бы какие-либо привилегии для их обладателей.



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