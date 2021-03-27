Ученые назвали снижающую иммунитет пищевую добавку

Ученые обнаружили пищевую добавку, которая снижает иммунную защиту организма, а также может быть связана с ростом пищевой аллергии, сообщил портал MedicalXpress.

Исследователи из Environmental Working Group проанализировали влияние на организм наиболее распространенных химических веществ, добавляемых в пищу, а также соединений, которые переходят в продукты питания из упаковочных материалов или технологического оборудования во время изготовления, передает РИА «Новости».

Ученые выявили существенный негативный эффект от употребления третичного бутилгидрохинона, или Е319, который применяется при производстве растительных и животных жиров, в том числе рыбьего жира, а также добавляется в сухие полуфабрикаты кондитерских изделий, сухие завтраки, концентраты супов и соусы. Как утверждают исследователи, присутствие данного вещества в рационе снижает иммунную защиту организма, а также способно влиять на эффективность вакцин и может быть связано с ростом пищевой аллергии.

Ученые обращают внимание, что современные требования к регулированию пищевых добавок не учитывают последних научных данных об их влиянии на здоровье. Авторы исследования призвали пересмотреть и действующие стандарты.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что некоторые биологически активные добавки содержат в себе гормоны и даже запрещенные вещества.