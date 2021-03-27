 

В Приморье школьницы избили стоящую на коленях сверстницу

27.03.2021, 19:14, Новости дня
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В Спасске-Дальнем в Приморском крае две школьницы жестоко избили третью, нанося ей удары руками и ногами, в том числе по лицу. Краевая прокуратура организовала проверку, сообщили СМИ.

Видео инцидента, который произошел 21 марта, появилось в сети. В краевой прокуратуре организовали по данному факту проверку. Школьницы встретили свою знакомую, которая, с их слов, сказала им обидные слова, и повели ее в заброшенное здание, информирует «Московский комсомолец».

Там девочки побили свою обидчицу, причем в ходе драки одна из них кричала «да убей ее». Также от нее требовали от избиваемой извиниться. В прокуратуре выяснили, что напавшие девочки стояли на профилактическом учете в территориальном отделе по делам несовершеннолетних. По данным издания, у избитой девочки речевой дефект и отставание в развитии – она является инвалидом.

«Установлено, что причиной конфликта послужили личные неприязненные отношения между шестиклассниками. <…> Опрашиваются все участники инцидента, а также педагоги и законные представители несовершеннолетних. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ», – сказал РИА «Новости» представитель краевой прокуратуры.

Ранее сообщалось, что сверстники из параллельного класса избили 13-летнюю девочку в центре Москвы, она госпитализирована с травмами головы и ушибами.



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