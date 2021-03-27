 

В Госдуме заявили о «милитаристском психозе» на Украине

27.03.2021, 19:14, Новости дня
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Надежды жителей Украины на окончание войны и преобразование страны в процветающее государство при президенте Владимире Зеленском не сбылись, страна «погружается в милитаристский психоз», сообщила депутат Госдумы Елена Панина.

«Надежды миллионов украинцев на то, что Зеленский прекратит войну и превратит Украину в «классную европейскую страну», не сбылись. Вместо этого официальный Киев отказывается выполнять минские соглашения, нарастает эскалация на линии разграничения, страна погружается в милитаристский психоз», – цитирует РИА «Новости» Панину.

Она отметила, что «на Украине воцарилась тяжелая, гнетущая атмосфера», а Зеленский превратился из «вчерашнего юмориста» в «персонажа мрачного геополитического триллера». По словам депутата, если семь лет назад Украина могла надеться на европейское будущее, то на данный момент в стране объявлена всеобщая мобилизация.

Ранее украинское издание «Страна.ua» после анализа новой национальной стратегии военной безопасности Украины пришло к выводу, что украинский президент Владимир Зеленский поручил гражданам готовиться к всенародной войне.

25 марта Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности, в которой РФ названа военным противником Украины. Позже глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что РФ якобы хочет уничтожить Украину. Тем временем в Раде испугались войны на Украине из-за противостояния РФ и США.

Напомним, 13 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вероятности возобновления Киевом полномасштабного конфликта в Донбассе.



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