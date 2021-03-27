 

Стало известно о возможной отмене чартеров из РФ в ОАЭ

27.03.2021, 18:20, Новости дня
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Российские авиакомпании могут начать отменять чартерные рейсы из РФ в Объединенные арабские эмираты с 28 марта, поскольку авиавласти двух стран до сих пор не выдали разрешения на выполнение грузопассажирских рейсов между странами в летнем сезоне полетов, сообщили СМИ.

В субботу лоукостер  «Победа» разослал клиентам, которые приобрели авиабилеты в Дубай и планируют вылет уже завтра, письмо, что «в расписании рейса DP888 Дубай – Москва 28 марта 2021 года возможны значительные изменения». Как сообщил ТАСС источник, близкий к коммерческому департаменту лоукостера «Победа», под отмену могут попасть рейсы, на которые забронировано до 50 тыс. авиабилетов.

Регулярное авиасообщение с ОАЭ было возобновлено в сентябре прошлого года, наряду с регулярными рейсами выполняются также и грузопассажирские полеты, которые предназначены в первую очередь для перевозки грузов, но также на таких рейсах можно перевозить пассажиров, которым разрешен въезд в принимающую страну.

К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.

С 1 апреля РФ возобновляет авиасообщение с ФРГ, Сирией, Венесуэлой, Таджикистаном, Шри-Ланкой и Узбекистаном.



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