Минздрав еще раз обновил карантинное зонирование. Из списка “красных” зон исключили три области

Минздрав Украины еще раз обновил список регионов, которые по индикаторным показателям попадают в “красную” зону эпидемической опасности из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Утром 27 марта ведомство опубликовало таблицу, согласно которой “красными” были 13 украинских регионов.

В обновленной версии в “красной” зоне 10 регионов. “Оранжевыми” стали Черниговская, Черкасская и Ровенская области.

Скриншот: moz.gov.ua

При этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщал сегодня, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести с 29 марта ограничения “красной” зоны в Черниговской области.

Министр здравоохранения Максим Степанов в марте в эфире канала ICTV заявлял, что, если в Украине будет более 50% областей в “красной” зоне, в стране введут локдаун.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 27 марта в стране коронавирус подтвердили у 1,6 млн человек, 31,8 тыс. заболевших умерли, почти 1,3 млн выздоровело.

В Украине последние недели растет заболеваемость COVID-19. 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине начнет ухудшаться, возможен новый локдаун.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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