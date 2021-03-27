 

Семенченко, которого арестовали по делу ЧВК, попал в больницу – адвокат

27.03.2021, 17:40, Новости дня
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Экс-нардеп Семен Семенченко, которого 26 марта арестовали по делу об организации незаконной частной военной компании, находится в больнице. Об этом его адвокат Владислав Добош сообщил в Facebook.

“К Семену Семенченко в больницу не пускает конвой, а конвою приказал какой-то начальник, мотивируя, что суббота – выходной день и у них инструкция. Раз так, то у нас Уголовный процессуальный кодекс и ст. 397 Уголовного кодекса. Подал заявление о вмешательстве в работу защитника”, – написал юрист.

https://www.facebook.com/VadyslavDobosh/posts/2141026706032673

Вечером 24 марта СБУ сообщила о разоблачении незаконного военизированного формирования – “частной военной компании”. Ее деятельность, по данным спецслужбы, организовали Семенченко и предприниматель Евгений Шевченко, известный как внештатный агент НАБУ. Им вручили подозрения по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). По данным СМИ, его арестовали с правом внесения 5 млн грн залога.

СБУ провела около 80 обысков в нескольких регионах Украины, изъяла почти 5,5 тыс. патронов различного калибра; семь реактивных противотанковых гранат РПГ-26; четыре подствольных гранатомета; ручной пулемет Калашникова; две автоматические винтовки; три пистолета и три автомата Калашникова АКС и АКС-74; семь помповых ружей; 38 гранатометных выстрелов ВОГ-25; 21 гранату (в частности Ф-1 и РГД-5); 16 запалов УЗРГМ и шесть тротиловых шашек, пластид; устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров.

Семенченко отрицает все обвинения.

“Все оружие, которое показали, якобы найденное в этом лагере, было откопано в лесу, к нам не имеет никакого отношения. […] Я и мои товарищи ни в чем не виновны. Все, что происходит сейчас, – спецоперация РФ”, – заявил он в Facebook.

По данным СБУ, фигуранты дела также незаконно поставляли оружие из РФ и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже. Шевченко заявлял, что сотрудники СБУ во время обыска у него дома искали российские контрабандные товары военного назначения. Он сказал, что в ходе обысков у него не нашли и не изъяли ничего незаконного.

На пресс-конференции 25 марта представители СБУ сообщили, что в этом деле подозрения уже вручены шести лицам, включая Семенченко, Шевченко и фигуранта старого дела о коррупции в “Укроборонпроме” Андрея Рогозу.

В рамках расследования суд отправил под домашний арест трех фигурантов дела, бывших добровольцев батальона “Донбасс” Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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