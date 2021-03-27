 

Зеленский рассказал, когда Украина получит вторую партию вакцины CoronaVac

27.03.2021, 17:40, Новости дня
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Украина ожидает вторую партию вакцины против коронавируса CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech в ближайшие недели. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта, пишет его пресс-служба.

Он напомнил, что, согласно подписанному контракту, в Украину должно поступить около 2 млн доз этой вакцины.

“Кроме Китая, вакцину от Sinovac используют уже 18 стран мира. В частности, Турция, где прививки ею получили президент Эрдоган и патриарх Варфоломей”, – заявил президент.

Первая партия вакцины CoronaVac прибыла в Украину 25 марта. Украина заказала в общей сложности 1,9 млн доз этой вакцины. Препарат используется в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах.

10 марта эта вакцина была зарегистрирована в Украине.

Кроме того, в Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Ожидалось, что первые 700 тыс. доз CoronaVac поставят в Украину до конца февраля, но этого не произошло. Степанов говорил 1 марта, что по контракту препарат должны поставить до 6 марта – “с предоставлением всех документов по поводу эффективности”. Позже в “Лекхиме” сообщили, что поставят препарат до 15 марта.

Замминистра здравоохранения Игорь Иващенко заявлял 6 марта, что Украина из-за задержек с поставками наложит на “Лекхим” штрафы, которые указаны в контракте.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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