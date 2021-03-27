Зеленский: Отдельные политики начали масштабную грязную кампанию дискредитации вакцины против COVID-19 и вакцинации

Публичные высказывания политиков о вакцине против коронавируса мешают процессу вакцинации и переговорам о поставке вакцин, в частности, с правительством Индии. Об этом 27 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет его пресс-служба.

“Количество вакцинированных и темп вакцинации в Украине растут ежедневно. Конечно, эти показатели еще далеки от идеала, но надо признать, что с отставанием от плана вакцинации столкнулись и все страны Европейского союза. Мы активно работаем для успешным выполнения плана вакцинации в Украине. Для этого важны и готовность общества делать прививки и обеспечение Украины достаточным количеством вакцин”, – заявил глава государства.

Он отметил, что процесс вакцинации сталкивается с трудностями, так как правительство Индии ограничило экспорт вакцин и Украина рассчитывает, что оно пересмотрит это решение.

“Однако следует понимать, что положительному решению этого вопроса отнюдь не способствуют, а скорее сильно мешают и публичные высказывания отдельных украинских политиков. Они начали масштабную и грязную кампанию с целью дискредитации как самой вакцины, так и процесса вакцинации в целом”, – сказал глава государства.

Как пишет пресс-служба, Зеленский заявил, что “политические деятели потеряли голову в погоне за быстрой популярностью, и им безразлично, что от их негативных высказываний относительно вакцины могут умирать украинцы”.

“Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Потому за каждое из этих слов непременно придется отвечать. И перед законом Украины, и перед Богом. Что для вас больший аргумент – решайте сами”, – добавил он.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield (Oxford/AstraZeneca). По состоянию на 27 марта введено уже 192,3 тыс. доз. Вторую дозу получил один человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

24 марта председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, нардеп от “Слуги народа” Михаил Радуцкий сообщил о возможных задержках следующей партии вакцины Covishield из Индии на неопределенный срок. Он утверждал, что причина задержки партии – “информационная кампания, развернутая против индийской вакцины” в Украине.

В то же время агентство Reuters 24 марта писало, что Индия приостанавливает экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Serum Institute of India, чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке. Агентство писало, что с 25 марта поставки вакцины от COVID-19 за границу будут приостановлены. Страна столкнулась с новым всплеском заболеваемости и намерена расширить кампанию вакцинации населения.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 25 марта заявил, что Украина имеет трудности в получении разрешения на экспорт Covishield от правительства Индии. Он также сообщал, что согласно уже оплаченному контракту, Украина должна получить еще 1,5 млн доз вакцины Covishield.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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