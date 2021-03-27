В Кремле заявили, что к РФ не обращались за помощью в разблокировке Суэцкого канала

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обращений к РФ по поводу помощи в разблокировке Суэцкого канала не поступало.

«Нет. Обращений не было», – сказал Песков радиостанции «Говорит Москва».

Ранее СМИ сообщали, что в районе заблокированного контейнеровозом Ever Given Суэцкого канала скопились 276 судов.

Один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел во вторник на мель в Суэцком канале. По предварительной информации, причиной инцидента стало отклонение от курса из-за сильного ветра. Предполагается, что разблокирование канала может занять несколько недель. Для разблокирования Суэцкого канала на место следуют два дноуглубительных судна. В субботу сообщалось, что заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given удалось сдвинуть с места.